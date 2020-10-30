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На Урале врачи СОКБ №1 разработали избавляющую от боли при остеоартрите методику

30 октября 2020, 18:35
В Екатеринбурге врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной клинической больницы №1 вместе с коллегами из отделения ревматологии планируют внедрить новую методику, которая избавит от боли пациентов с остеоартритом, сообщает пресс-служба СОКБ №1.

Новая методика лечения коленного сустава должна уменьшить болевой синдром у пациентов, которым не помогает консервативная терапия.

Суть метода состоит в том, чтобы подвести катетер к патологической зоне и, с помощью специальных частиц, ограничить кровообращение на данном участке, поскольку именно сосуды влияют на возникновение болевых ощущений.

Но мы можем разорвать этот замкнутый круг, закрыв новые сосуды в зоне воспаления и не затрагивая при этом важные для кровообращения, отметил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Кирилл Ветров.

Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лев Кардапольцев подчеркнул, что в этой отрасли специалисты СОКБ №1 могут стать «пионерами», поскольку данная методика пока не получила в стране большого распространения.

Напомним, в начале октября врачами Свердловской областной клинической больницы № 1 было выполнено сложное вмешательство по внутрисосудистой имплантации клапана пожилому мужчине, имеющему противопоказания для операции.

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