На Урале врачи СОКБ №1 разработали избавляющую от боли при остеоартрите методику

Новая методика лечения коленного сустава должна уменьшить болевой синдром у пациентов, которым не помогает консервативная терапия.
Суть метода состоит в том, чтобы подвести катетер к патологической зоне и, с помощью специальных частиц, ограничить кровообращение на данном участке, поскольку именно сосуды влияют на возникновение болевых ощущений.
Но мы можем разорвать этот замкнутый круг, закрыв новые сосуды в зоне воспаления и не затрагивая при этом важные для кровообращения, отметил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Кирилл Ветров.
Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лев Кардапольцев подчеркнул, что в этой отрасли специалисты СОКБ №1 могут стать «пионерами», поскольку данная методика пока не получила в стране большого распространения.
Напомним, в начале октября врачами Свердловской областной клинической больницы № 1 было выполнено сложное вмешательство по внутрисосудистой имплантации клапана пожилому мужчине, имеющему противопоказания для операции.