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В Баранчинском электромеханическом техникуме появятся десятки новых специальностей

30 октября 2020, 11:54
Директор Баранчинского электромеханического техникума Дмитрий Белоусов рассказал о создании порядка 25-30 новых востребованных специальностей для местных жителей. Он отметил, что молодежь получит не только практику, но и дальнейшее трудоустройство.

От предприятий поступают запросы на подготовку кадров в Баранчинском электромеханическом техникуме примерно по 20-30 направлениям. Например, ведутся переговоры с УГМК. Это специальности в самых разных областях для нового производства. Это рабочие специальности, а также техники и технологи,рассказал директор техникума.

Он подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность подготовки не только выпускников на базе 9 и 11 классов, но и повышение квалификации, и профессиональная переподготовка уже имеющихся специалистов по тем направлениям, которые будут востребованы.

По словам Белоусова, студентам из Баранчинского будет предоставлено преимущество не только в прохождении практики, но и трудоустройстве после завершения обучения. Наиболее востребованными являются профессии для обогатительного производства.

В настоящее время мы рассматриваем машиниста конвейера, сварщика, слесарей по ремонту автомобилей, слесарей по ремонту оборудования обогатительной фабрики, электрослесаря, дробильщика, флокатора. Есть еще ряд других профессий, которые мы традиционно готовили и будем продолжать это делать, сказал Дмитрий Белоусов.

Напомним, вчера глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин обратился к жителям поселка Баранчинский, которые выступили против строительства медного рудника. Он призвал к конструктивному диалогу и попросил обратить внимание на перспективы развития населенных пунктов и необходимости создания новых рабочих мест.

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