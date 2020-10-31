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В Свердловской области выявили 278 случаев заражения COVID-19 за сутки

31 октября 2020, 13:46
В Свердловской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заразившихся достигло 36 212 человек.

290 свердловчан были выписаны из больниц за минувшие сутки. Всего за время эпидемии выздоровели 28 303 свердловчанина.

299 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 139 - подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии от инфекции скончались 772 пациента, из них шесть с 30 по 31 октября.

В России за сутки выявлено 18 140 человек, заразившихся COVID-19. Таким образом, в общей сложности зарегистрировано 1 618 116 случаев выявления коронавирусной инфекции.

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#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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