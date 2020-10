Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заразился COVID-19, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, министр находится на самоизоляции, заболевание проходит бессимптомно. Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию в связи с положительным тестом на COVID-19 у одного из членов семьи. Министр здравоохранения России уходит на самоизоляцию

