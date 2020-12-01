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Смерть педиатра и усиление охраны губернатора. Итоги дня в Свердловской области

1 декабря 2020, 15:24
Фото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 1 декабря.

Государственным служащим в Свердловской области отменили корпоративы на новый год. Губернатор региона Евгений Куйвашев рекомендовал воздержаться от них всем работодателям. Он отметил, что власти и специалисты следят за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. В детсадах и школах новогодние елки отменять не будут, однако на них запрещено находиться родителям и другим гостям.

В Свердловской области отменили новогодние корпоративы для госслужащих
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Министр здравоохранения региона Андрей Карлов сообщил, что заболеваемость коронавирусом в регионе вышла на плато, она начнет снижаться в ближайшие дни. При этом, министр не предоставил официальную статистику. Карлов признал, что не все вопросы в системе здравоохранения решаются оптимально. Например, не все граждане могут своевременно дозвониться до медучреждений из-за загруженности колл-центров. Также министр рассказал, что в больницах не хватает врачей для работы с больными COVID-19.

В свердловском минздраве дали прогноз по развитию заболеваемости коронавирусом
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В Екатеринбурге скончалась 34-летняя врач-педиатр, которая работала в областном перинатальном центре. У нее не был подтвержден коронавирус, но была пневмония и низкая сатурация. Несмотря на температуру и сильную слабость, она лечилась дома и не была госпитализирована. По словам коллеги, она недавно вышла замуж. Погибшая в 2012 году окончила Челябинскую государственную медицинскую академию.

В Екатеринбурге скончалась 34-летняя врач-педиатр
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В Свердловской области усилили охрану в резиденции губернатора региона Евгения Куйвашева. Теперь стало невозможно войти на объект по чужому документу. Сейчас сотрудники охраны видят на экране фото и должность входящего специалиста. Раньше фотографии и другие данные не были занесены в компьютер. На данный момент запрошены фотографии всех сотрудников, чтобы другой человек не мог при входе воспользоваться его карточкой. На пропускную систему в зданиях органов власти Свердловской области два года назад было выделена сумма в 24 миллиона рублей.

В Свердловской области усилили охрану губернатора и его окружения
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#Свердловская область#Общество#Итоги
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