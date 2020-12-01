Смерть педиатра и усиление охраны губернатора. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области усилили охрану в резиденции губернатора региона Евгения Куйвашева. Теперь стало невозможно войти на объект по чужому документу. Сейчас сотрудники охраны видят на экране фото и должность входящего специалиста. Раньше фотографии и другие данные не были занесены в компьютер. На данный момент запрошены фотографии всех сотрудников, чтобы другой человек не мог при входе воспользоваться его карточкой. На пропускную систему в зданиях органов власти Свердловской области два года назад было выделена сумма в 24 миллиона рублей.