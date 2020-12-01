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В Екатеринбурге полицейские поймали банду автоугонщиков японских и корейских машин

1 декабря 2020, 16:56
Фото: скриншот с канала "МВД МЕДИА" на YouTube
В Екатеринбурге сотрудники угрозыска поймали банду автоугонщиков, которая специализировалась на корейских легковушках и японских внедорожниках.

Как правило, угонщики вскрывали транспортные средства с помощью электронных устройств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники разработали систему конспирации: на машину устанавливался краденный номер, а другие автомобили исполняли роль сопровождения. На них сообщники проверяли маршрут и оповещали о полицейских патрулях. В результате, украденные машины группировка пригоняла к окраинам Екатеринбурга, а через какое-то время продавала.

В настоящее время задокументированы 12 эпизодов противоправной деятельности. Причиненный ущерб составил более 9,5 миллиона рублей,рассказала Ирина Волк.

Всего было задержано семь участников банды, четверо из которых уже имели судимость за аналогичные преступления. Задержанные остались под подпиской о невыезде, им было предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ (Кража).

Из двенадцати похищенных машин было найдено пять, по завершении следственных действий их вернут хозяевам.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге было обнаружено логово угонщика дорогих иномарок. Все случаи кражи — дорогостоящие автомобили зарубежного производства. Благодаря специальному оборудованию мужчина отключал противоугонную систему, запускал двигатель и перевозил машину в гараж.

В Екатеринбурге обнаружено логово угонщика дорогих иномарок
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