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В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в надругательстве над двумя детьми

1 декабря 2020, 14:58
Фото: "КП Екатеринбург"
В уральской столице сыщики уголовного розыска задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в надругательстве над двумя несовершеннолетними. Молодой человек не вступал с ними в интимную близость, но показывал свой половой орган.

Следствие предполагает, что задержанный мог быть причастен к другим схожим преступлениям, о которых ранее не сообщалось в правоохранительные органы, рассказали «КП Екатеринбург» в СУ СКР региона.

Сообщение об извращенце в Чкаловском районе поступило в полицию накануне вечером, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Подозреваемый мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности и работал слесарем.

В настоящее время сыщики уголовного розыска проверяют любителя демонстрировать в общественных местах свою «киюшку» на причастность к другим преступлениям,подчеркнул полковник Горелых.

Напомним, 28 октября в селе Абакаш Нижнесергинского района мужчина вошел в дом к соседке и «потрогал» 12-летнюю девочку. Мама ребенка написала заявление в полицию. Она уверена, что сосед пытался домогаться до ее дочери.

На Урале в селе мужчина зашел в дом к соседке и «потрогал» ее внучку
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