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В Нижнем Тагиле волонтеры получили благодарственные письма

2 декабря 2020, 15:55
Фото: 1mediainvest.ru
2 декабря волонтеры Нижнего Тагила получили благодарственные письма за неравнодушное отношение к проблемам местных жителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации города.

Торжественная церемония состоялась для наиболее активных участников акции «Тагил – территория добра».

Вы даете возможность этим ребятам полноценно жить, участвовать в общественных мероприятиях, вы помогаете им решать очень много вопросов и пропускаете их боль через свои сердца!отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Поскольку в Нижнем Тагиле по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, горожане, пользовавшиеся помощью волонтеров, записали для них видеообращение, в котором высказали свою благодарность:

Вы - наши ноги, руки и глаза, вы – наши крылья и самые лучшие друзья. Вместе с вами мы будем воплощать самые невероятные идеи!

Напомним, в сентябре Владислав Пинаев наградил волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом.

Владислав Пинаев наградил волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом
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#Волонтеры#Помощь#Инвалиды#Нижний Тагил#Общество
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