17 ноября в Нижнем Тагиле волонтеры отряда «Доброе сердце» вышли на улицы города, чтобы напомнить горожанам о необходимости соблюдать масочный режим.

Как сообщается в группе «Нижнетагильский филиал ГБПОУ СОМК» во «Вконтакте», волонтеры раздавали тагильчанам памятки с напоминанием о важности ношения масок во время пандемии коронавируса, а также о правильности их утилизации. Напомним, в мае волонтеры-активисты Медицинского колледжа, в связи со сложной ситуацией вокруг пандемии COVID-19, оказывали поддержку пенсионерам и одиноким гражданам.

