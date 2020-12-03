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Африканская чума свиней и смерть травматолога. Итоги дня в Свердловской области

3 декабря 2020, 15:03
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 3 декабря.

Сегодня в Нижнем Тагиле скончался заведующий травматологичеким пунктом на Вагонке Георгий Григорьевич Ионга. Он получил образование в Уральской государственной медицинской академии, был врачом высшей категории. Ионга посвятил профессии 39 лет своей жизни. За труд Георгий Григорьевич был награжден почетными грамотами городского и областного уровней. Ионга был представителем династии врачей, его жена и дочь также имеют медицинское образование и работают в больницах.

В Нижнем Тагиле скончался заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга
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В Нижнем Тагиле специалисты уничтожили продукцию, в которой была обнаружена африканская чума свиней, о ней сообщили из управления ветеринарии Санкт-Петербурга. При проведении исследований, чума была выявлена на территории цеха в Нижнем Тагиле на улице Носова, 100. На данный момент всю продукцию утилизировали. Сейчас специалистам предстоит осмотр всех свиней в радиусе пяти километров от инфицированного цеха. Для человека африканская чума свиней не представляет опасности.

В Нижнем Тагиле специалисты уничтожили продукцию с африканской чумой свиней
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За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в городе выявлено 3052 человека к инфекцией. В Свердловской области со 2 по 3 декабря зафиксировали 382 случая коронавируса, всего в регионе 47 445 заболевших человек. Из медучреждений за сутки выписали 386 пациентов, всего выздоровели 39 674 человека. От коронавируса скончались 1060 свердловчан, из них 13 за сутки.

В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировали 27 новых случаев COVID-19
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Людмила Бабушкина, спикер свердловского Законодательного собрания, была госпитализирована с коронавирусом в больницу № 40 в Екатеринбурге. Информацию о ее заболевании подтвердили в правительстве Свердловской области и Заксобрании. Но в аппарате спикера заверили, что она находится в отпуске, а с понедельника выйдет на работу. В январе 2021 года Людмиле Бабушкиной исполнится 70 лет. 8 декабря на заседании Заксобрания депутаты должны рассмотреть проект бюджета региона во втором и третьем чтениях.

Спикера свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину госпитализировали с коронавирусом
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#Свердловская область#Общество#Итоги
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