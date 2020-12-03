Африканская чума свиней и смерть травматолога. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня в Нижнем Тагиле скончался заведующий травматологичеким пунктом на Вагонке Георгий Григорьевич Ионга. Он получил образование в Уральской государственной медицинской академии, был врачом высшей категории. Ионга посвятил профессии 39 лет своей жизни. За труд Георгий Григорьевич был награжден почетными грамотами городского и областного уровней. Ионга был представителем династии врачей, его жена и дочь также имеют медицинское образование и работают в больницах.
В Нижнем Тагиле специалисты уничтожили продукцию, в которой была обнаружена африканская чума свиней, о ней сообщили из управления ветеринарии Санкт-Петербурга. При проведении исследований, чума была выявлена на территории цеха в Нижнем Тагиле на улице Носова, 100. На данный момент всю продукцию утилизировали. Сейчас специалистам предстоит осмотр всех свиней в радиусе пяти километров от инфицированного цеха. Для человека африканская чума свиней не представляет опасности.
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в городе выявлено 3052 человека к инфекцией. В Свердловской области со 2 по 3 декабря зафиксировали 382 случая коронавируса, всего в регионе 47 445 заболевших человек. Из медучреждений за сутки выписали 386 пациентов, всего выздоровели 39 674 человека. От коронавируса скончались 1060 свердловчан, из них 13 за сутки.
Людмила Бабушкина, спикер свердловского Законодательного собрания, была госпитализирована с коронавирусом в больницу № 40 в Екатеринбурге. Информацию о ее заболевании подтвердили в правительстве Свердловской области и Заксобрании. Но в аппарате спикера заверили, что она находится в отпуске, а с понедельника выйдет на работу. В январе 2021 года Людмиле Бабушкиной исполнится 70 лет. 8 декабря на заседании Заксобрания депутаты должны рассмотреть проект бюджета региона во втором и третьем чтениях.