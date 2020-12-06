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В Екатеринбурге Hyundai снес ждавшую «зеленый» девушку-пешехода

6 декабря 2020, 10:56
Фото: скриншот с видео Е1
В Екатеринбурге в ДТП пострадала девушка-пешеход, которая ждала зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу.

Инцидент произошел 5 декабря, вечером, на улице Малышева. Hyundai вылетел со встречного направления и врезался в Volkswagen, поворачивающий налево. От силы удара Hyundai откинуло в группу людей на пешеходном переходе. Машина снесла девушку, в результате чего она отлетела на несколько метров. Молодые люди, стоявшие рядом с девушкой, скрылись с места происшествия, а пострадавшей помогли двое водителей, которые устроили ДТП, и девушки, проходившие неподалеку.

Он на желтый погнал. Девушку отбросило на несколько метров. Она тряслась вся, сначала к ней никто не подошел,цитирует Е1 слова очевидца ДТП.

Напомним, вчера под Нижним Тагилом столкнулись «лоб в лоб» два легковых автомобиля на трассе Екатеринбург-Серов в районе кафе «Медведь камень».

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