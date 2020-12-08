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В Свердловской области пенсионеры стали чаще болеть COVID-19

8 декабря 2020, 11:50
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области доля зараженных граждан старше 65 лет выросла за неделю с 15,3% до 16,8%.

Кроме того, продолжает расти количество инфицированных несовершеннолетних, сообщает оперштаб Свердловской области. Их количество достигло 17,1%. На прошлой неделе доля составляла 16,5%, а еще ранее — менее 10%.

Большая часть заболевших так и осталась среди свердловчан в возрасте 30-49 лет. На прошлой неделе 33,1% зараженных относились именно к данной категории. Их доля несколько уменьшилась с 34,8%.

Доля зараженных от 50 до 64 лет осталась почти неизменной. Она составляет 24,6%. То же самое касается и граждан в возрасте от 18 до 29 лет. Она самая малочисленная и составляет 8,4%.

Напомним, 7 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Согласно ему, самоизоляция для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлится до 21 декабря.

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#Свердловская область#Пенсионеры#Коронавирус#Здоровье
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