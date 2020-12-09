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В тагильской ГБ № 4 внедрили три новые методики операций для людей с варикоцеле

9 декабря 2020, 17:42
Фото: скриншот видеосюжета ТК «Телекон»
В Нижнем Тагиле, в городской больнице № 4, внедрили три новые методики хирургических вмешательств для людей, болеющих варикоцеле.

Данный недуг характеризуется расширением вен гроздьевидного сплетения семенного канатика и тромбозом глубоких вен нижних конечностей. Ранее операции могли проводиться исключительно врачами в областных больницах. Теперь, желая защитить пациента от разрыва тромба, специалисты тагильской больницы устанавливают специальный фильтр, представляющий из себя металлическую сетчатую конструкцию.

Через три-шесть месяцев данный фильтр удаляется,рассказал ТК «Телекон» сосудистый хирург Никина Некешин.

Врачи Нижнего Тагила освоили еще две новые методики, одна из которых помогает решить проблему варикозного расширения вен, а другая — помочь пациентам, заболевшим механической желтухой, не используя наркоз.

Напомним, в августе стало известно, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» городская больница № 4 в Нижнем Тагиле получила два аппарата УЗИ экспертного класса для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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#Лечение#Операции#Больница#Нижний Тагил#Общество
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