В Нижнем Тагиле ГБ № 4 получит 1,5 тысячи тестов для выявления антител к COVID-19

В начале августа вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что у жителей Свердловской области формируется иммунитет к коронавирусу, о чем свидетельствовали проведенные исследования. Однако точных данных он не назвал. На сегодняшний день в регионе выявлено более 27 тысяч случаев заболевания, из них более 20 тысяч человек уже вылечились.