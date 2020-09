В Нижнем Тагиле ГБ № 4 получит 1,5 тысячи тестов для выявления антител к COVID-19

Городская больница № 4 в Нижнем Тагиле закупила 1,5 тысячи тестов для выявления антител к коронавирусной инфекции за 672 тысячи рублей.

Согласно условиям закупки, тесты должны быть основаны на методе иммунохроматографии. Каждая полоска для проведения анализа должна быть в индивидуальной упаковке, иметь одноразовую пипетку, а также буфер для проведения исследований. Количество тестов в одной упаковке не должно превышать 20 штук. Отмечается, что время получения результатов исследования составит около 10 минут. А чувствительность тестов более 90%. Изначально больница была готова заплатить за поставку 1,5 тысяч единиц 900 тысяч рублей (600 рублей за штуку). Однако ООО «ТЕЛОС», ставшее победителем конкурса, предложило выполнить поставку за 672 тысячи рублей. Поставка тестов должна осуществляться партиями по заявке в течение 10 дней. Договор действует до 15 мая 2021 года. В начале августа вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что у жителей Свердловской области формируется иммунитет к коронавирусу, о чем свидетельствовали проведенные исследования. Однако точных данных он не назвал. На сегодняшний день в регионе выявлено более 27 тысяч случаев заболевания, из них более 20 тысяч человек уже вылечились.

