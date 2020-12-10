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Свердловским властям предложили выделить деньги на ремонт «Дома Окуджавы» в Тагиле

10 декабря 2020, 10:23
Фото: Яндекс.Карты
Законодательное собрание Свердловской области рекомендовало правительству региона выделить средства на реконструкцию ряда объектов, в том числе и «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле.

В постановлении ЗакСо Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» указан большой перечень объектов социальной сферы, которым требуется реконструкция или капремонт. Средства на них выделят в случае, если регион получит дополнительные доходы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам спикера регионального парламента Людмилы Бабушкиной, допдоходы было предложено направить на реконструкцию гимназии № 40 в Екатеринбурге и трех школ в Верхней Пышме. Среди муниципальных учреждений культуры, которым необходим ремонт, значатся литературный центр «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле, Каменск-Уральский краеведческий музей имения И. Я. Стяжкина и Петрокаменский центр культуры.

Людмила Бабушкина отметила, что еще одна важная региональная тема — газификация. В постановлении обозначена рекомендация при получении допдоходов увеличить финансирование проектов по данному направлению.

Напомним, прогнозируемые доходы бюджета региона на 2021 год составляют 278,2 миллиарда рублей, а расходы — 318,8 миллиарда. Дефицит составил 40,6 миллиарда рублей.

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