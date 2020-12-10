Свердловским властям предложили выделить деньги на ремонт «Дома Окуджавы» в Тагиле

В постановлении ЗакСо Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» указан большой перечень объектов социальной сферы, которым требуется реконструкция или капремонт. Средства на них выделят в случае, если регион получит дополнительные доходы, сообщает пресс-служба регионального парламента.