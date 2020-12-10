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За нарушение «ковидного» режима тагильчане получили штрафы на девять миллионов рублей

10 декабря 2020, 17:17
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле из-за нарушения ограничений, вызванных пандемией COVID-19, на горожан составили протоколы, общая сумма которых составляет девять миллионов рублей. Этот вопрос администрация города обсудила на сегодняшнем заседании.

В общей сложности, с 26 октября по 9 декабря, Роспотребнадзор проверил, как соблюдаются «ковидные» ограничения в 461 торговом предприятии, 22 банках, 2 кинотеатрах и 41 аптеке, сообщает v-tagile.ru.

Было составлено 447 протоколов о нарушениях противоэпидемических мер на сумму 8 миллионов 760 тысяч рублей. В ходе этих мероприятий мы организовали 313 эпидемиологических расследований,рассказал заместитель начальника Нижнетагильского территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев.

Также специалисты управления промышленной политики и развития предпринимательства провели рейды по местам общепита и посетили общественный транспорт.

Напомним, 11 ноября стало известно, что на уральских горячих источниках «Баден-Баден» Роспотребнадзор выявил нарушения «антиковидных» норм. В ходе проведения проверочных внеплановых мероприятий было установлено, что компания нарушает санитарные правила и гигиенические нормативы.

На уральских горячих источниках «Баден-Баден» выявили нарушения «антиковидных» норм
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#Масочный режим#Штрафы#Заседание#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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