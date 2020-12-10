За нарушение «ковидного» режима тагильчане получили штрафы на девять миллионов рублей

Было составлено 447 протоколов о нарушениях противоэпидемических мер на сумму 8 миллионов 760 тысяч рублей. В ходе этих мероприятий мы организовали 313 эпидемиологических расследований,рассказал заместитель начальника Нижнетагильского территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев.