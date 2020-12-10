За нарушение «ковидного» режима тагильчане получили штрафы на девять миллионов рублей

В общей сложности, с 26 октября по 9 декабря, Роспотребнадзор проверил, как соблюдаются «ковидные» ограничения в 461 торговом предприятии, 22 банках, 2 кинотеатрах и 41 аптеке, сообщает v-tagile.ru.
Было составлено 447 протоколов о нарушениях противоэпидемических мер на сумму 8 миллионов 760 тысяч рублей. В ходе этих мероприятий мы организовали 313 эпидемиологических расследований,рассказал заместитель начальника Нижнетагильского территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев.
Также специалисты управления промышленной политики и развития предпринимательства провели рейды по местам общепита и посетили общественный транспорт.
Напомним, 11 ноября стало известно, что на уральских горячих источниках «Баден-Баден» Роспотребнадзор выявил нарушения «антиковидных» норм. В ходе проведения проверочных внеплановых мероприятий было установлено, что компания нарушает санитарные правила и гигиенические нормативы.