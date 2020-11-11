На уральских горячих источниках «Баден-Баден» выявили нарушения «антиковидных» норм

В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что компания нарушает санитарные правила и гигиенические нормативы в условиях распространения коронавируса. Так, в программе производственного контроля отсутствуют «смывы, дезсредства и питьевая вода», протоколы лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды и дезинфицирующих средств за 2020 год, а также воды за июль–август 202 года.