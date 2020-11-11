На уральских горячих источниках «Баден-Баден» выявили нарушения «антиковидных» норм

На уральских горячих источниках «Баден-Баден» выявили нарушения «антиковидных» норм

Сегодня, 10:58Здоровье и экологияPhoto: официальный сайт "Баден-Баден"
Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарного законодательства по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает управление регионального ведомства.

Роспотребнадзор провел на горячих источниках ООО «Баден-Баден. Изумрудный берег» внеплановую проверку по заявлению гражданина. Специалисты посетили объекты в Екатеринбурге и Реже.

В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что компания нарушает санитарные правила и гигиенические нормативы в условиях распространения коронавируса. Так, в программе производственного контроля отсутствуют «смывы, дезсредства и питьевая вода», протоколы лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды и дезинфицирующих средств за 2020 год, а также воды за июль–август 202 года.

Отмечается, что не обеспечивается организация мероприятий, которые направлены на «разрыв» механизма передачи инфекции.

Не обеспечивается ограничение контактов между людьми путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования. Не обеспечена организация дезинфекционного режима в организации: на объекте для обработки рук кожным антисептиком установлены емкости с дозаторами, на которых отсутствует наименование жидкости и срок годности. Таким образом, установить содержимое емкости не представляется возможным, сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

По результатам проверки организация была привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Напомним, накануне стало известно о том, что одно из отделений «Почта Банка» в Екатеринбурге было привлечено к ответственности за нарушение «антиковидных» норм. В частности, в отделении отсутствовал бесконтактный термометр, не проводилась проверка температуры сотрудников в течение дня.

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