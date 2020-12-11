Эксперты: россияне не надеются на пенсию в старости

Заметен стабильный рост опрошенных, рассчитывающих обеспечить себя на пенсии за счет собственных накоплений и доходов от имущества, цитирует «Российская газета» полученные данные.
Сейчас на пенсию рассчитывают только 43% граждан (в 2018 году их было 56%). Кроме того, 14% жителей России планируют обеспечить себя на пенсии своими средствами. 40% опрошенных не задумываются о том, на какие доходы они будут жить в старости.
Напомним, в начале декабря президент РФ Владимир Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии, теперь он составляет 264 месяца.