Эксперты: россияне не надеются на пенсию в старости

Сейчас на пенсию рассчитывают только 43% граждан (в 2018 году их было 56%). Кроме того, 14% жителей России планируют обеспечить себя на пенсии своими средствами. 40% опрошенных не задумываются о том, на какие доходы они будут жить в старости.