В 2021 году россияне будут получать пенсию по новым правилам

В предстоящем году жители России смогут получать пенсию по новым правилам.

Для женщин выход на пенсию будет возможен с 56 лет и шести месяцев, а для мужчин – с 61 года и шести месяцев. Размер пенсии будет зависеть от стажа. Чтобы получать не только социальную, но и страховую пенсию, нужно иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл,сообщает ТК «360°». Страховая пенсия не будет выплачиваться в том случае, если гражданин, к достижению пенсионного возраста, не сумел добрать необходимый стаж и баллы. Напомним, президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой разобрать возможность не понижать пенсию для людей с инвалидностью, продолжающих работать. Путин поручил проработать возможность не снижать пенсию для работающих инвалидов

