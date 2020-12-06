В 2021 году россияне будут получать пенсию по новым правилам

В 2021 году россияне будут получать пенсию по новым правилам

Сегодня, 15:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В предстоящем году жители России смогут получать пенсию по новым правилам.

Для женщин выход на пенсию будет возможен с 56 лет и шести месяцев, а для мужчин – с 61 года и шести месяцев.

Размер пенсии будет зависеть от стажа. Чтобы получать не только социальную, но и страховую пенсию, нужно иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл,сообщает ТК «360°».

Страховая пенсия не будет выплачиваться в том случае, если гражданин, к достижению пенсионного возраста, не сумел добрать необходимый стаж и баллы.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой разобрать возможность не понижать пенсию для людей с инвалидностью, продолжающих работать.

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