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В новом году во всех спортшколах Нижнего Тагила появятся медкабинеты

11 декабря 2020, 16:48
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле, в 2021 году, все муниципальные спортивные учреждения получат обустроенные медкабинеты. Данный вопрос был поднят на профильной комиссии гордумы начальником управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики мэрии Ириной Еремеевой.

В общей сложности сумма затрат составляет 10 миллионов 373 тысячи рублей, сообщает ИА «Все новости».

Медкабинеты — новое требование. Мы должны будем самостоятельно проводить как диспансеризацию, так и медицинское обеспечение спортсменов,прокомментировала Еремеева.

Планируется, что медкабинеты будут оснащены большим перечнем оборудования. Также потребуется трудоустроить 14 медиков, которые будут работать в новых пунктах. Каждое из учреждений получит медицинский кабинет в течение полугода.

Напомним, накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле средства, которые должны были уйти на новые остановочные комплексы, не попали в бюджет. Чиновники предложили альтернативу: найти инвестора, который займется установкой новых остановок, оборудованных USB-зарядками и навигацией.

В проект бюджета не были включены деньги для новых остановок в Нижнем Тагиле
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#Спорт#Школы#Нижний Тагил#Общество
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