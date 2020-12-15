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Тагильские бассейны открылись для свободного посещения

15 декабря 2020, 09:19
Фото: 1mediainvest.ru
14 декабря в Нижнем Тагиле для свободного посещения открылись еще два бассейна — в ФОК «Президентский» и СОК «Юпитер».

Однако работа комплексов будет осуществляться с ограничениями.

Есть ограничения по количеству находящихся в чаше бассейна. Чаши разных размеров у нас: где-то 5 дорожек, где-то 6. Количество людей зависит от этого,сообщила АН «Между строк» заместитель начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева.

Кроме того, посетители должны заранее записываться по телефону. Во время посещения комплексов обязательно должна соблюдаться социальная дистанция и масочный режим как до, так и после занятия. Кроме того, для посещения также доступны и тренажерные залы.

На данный момент еще работают бассейны в комплексах «Спутник» и «Дельфин».

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#Бассейн#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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