В свердловском оперштабе рассказали о повторных случаях заражения коронавирусом

Уральский эпидемиолог рассказал, что вопрос повторного заражения исследуется по всей стране. Ученые считают, что коронавирус долго присутствует в организме и даже после перенесенного заболевания вирус выделяется до двух месяцев. При этом ученые успокаивают, заявляя, что человек не опасен.