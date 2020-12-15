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В свердловском оперштабе рассказали о повторных случаях заражения коронавирусом

15 декабря 2020, 06:23
Фото: pixabay.com
В оперативном штабе Свердловской области рассказали, что повторные случаи заражения коронавирусом в регионе встречаются, но они единичны.

Врач-инфекционист «ковидного» госпиталя рассказал E1, что повторные случаи встречаются. Некоторые пациенты поступают с подобной клинической картиной в госпиталь через два-три месяца. Он отметил, что каждая ситуация уникальная и закономерность проследить не представляется возможным

В оперативном штабе также подтвердили информацию о повторном заболевании. Там отметили, что это единичные случаи.

По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование. В настоящее время точное число таких случаев не подсчитано, так как данная информация представляет собой скорее медицинско-научный интерес, чем эпидемиологический, ответили в оперативном штабе.

Уральский эпидемиолог рассказал, что вопрос повторного заражения исследуется по всей стране. Ученые считают, что коронавирус долго присутствует в организме и даже после перенесенного заболевания вирус выделяется до двух месяцев. При этом ученые успокаивают, заявляя, что человек не опасен.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса, а также что проводятся испытания китайской вакцины. Последнюю опробовали уже более сотни человек.

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#Заболевшие#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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