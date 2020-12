«Мы сделали выводы»: Куйвашев рассказал об изменениях в медицине после коронавируса

Эпидемия коронавируса заставила свердловские власти провести реформы в системе здравоохранения.

Работа над программой «Общественное здоровье уральцев» уже подходит к концу, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. В ближайшие четыре года планируется потратить на реализацию программы 72,4 миллиарда рублей. По словам губернатора, планируется перестроить работу поликлиник, чтобы они могли принимать отдельно инфекционных больных. Кроме того, планируется и дальше развивать телемедицину, чтобы медики могли дистанционно следить за пациентами. Также будет реорганизована работа лабораторий для создания единого референс-центра, модернизированы стационары инфекционных отделений. Мы собираемся усилить работу по вакцинации населения от инфекционных заболеваний и в целом разработать стандарты личной защиты граждан, коллективов, предприятий, общественных пространств в период распространения инфекций, написал губернатор. Он также отметил, что программа имеет и другие пункты. Их планируется вынести на общественные обсуждения.

