«Мы сделали выводы»: Куйвашев рассказал об изменениях в медицине после коронавируса

«Мы сделали выводы»: Куйвашев рассказал об изменениях в медицине после коронавируса

Сегодня, 18:01Здоровье и экологияPhoto: личнаяя страница Евгения Куйвашева в Instagram
Эпидемия коронавируса заставила свердловские власти провести реформы в системе здравоохранения.

Работа над программой «Общественное здоровье уральцев» уже подходит к концу, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

В ближайшие четыре года планируется потратить на реализацию программы 72,4 миллиарда рублей.

По словам губернатора, планируется перестроить работу поликлиник, чтобы они могли принимать отдельно инфекционных больных. Кроме того, планируется и дальше развивать телемедицину, чтобы медики могли дистанционно следить за пациентами. Также будет реорганизована работа лабораторий для создания единого референс-центра, модернизированы стационары инфекционных отделений.

Мы собираемся усилить работу по вакцинации населения от инфекционных заболеваний и в целом разработать стандарты личной защиты граждан, коллективов, предприятий, общественных пространств в период распространения инфекций, написал губернатор.

Он также отметил, что программа имеет и другие пункты. Их планируется вынести на общественные обсуждения.

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