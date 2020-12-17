Названы наиболее подорожавшие за год продукты в Нижнем Тагиле

Выросла в цене сметана (+12 рублей), картофель (+9 рублей), а также пшеничный и ржаной хлеб (+7 и 6 рублей). Яйца стали стоить на 5 рублей дороже. За год увеличилась стоимость моркови (+7 рублей). На 3 рубля подорожала капуста и на 1 рубль соль и молоко.