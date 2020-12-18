В Нижнем Тагиле улицы Уралвагонзавода назвали в честь Веремьева, Лоренцо и Крутякова

Важно, по словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, что молодые люди, которые приходят на завод, будут видеть фамилии и таким образом знакомиться с историей предприятия, на котором работают, и с жизнью города, рассказали в пресс-службе УВЗ.