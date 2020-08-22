В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий травмировался после наезда цистерны

Вагон-цистерна наехал на ногу 35-летнего сотрудника предприятия.
Как сообщил источник издания, травма оказалась тяжелой. Решается вопрос об ампутации конечности.
В пресс-службе предприятия подтвердил факт ЧП.
На предприятии работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. До получения официального заключения мы не можем комментировать случившееся, пояснили на УВЗ.
Вечером 13 августа в цехе № 552 на УВЗ был найден труп мужчины. Им оказался 51-летний житель Вагонки, который раньше работал на предприятии. По данному факту проводится проверка.