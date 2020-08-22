В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий травмировался после наезда цистерны

В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий травмировался после наезда цистерны

Сегодня, 18:55ПроисшествияФото: Яндекс.Диск
В Нижнем Тагиле 19 августа в цехе № 310 (малярно-сдаточный) на УВЗ произошел несчастный случай, сообщает АН «Между строк».

Вагон-цистерна наехал на ногу 35-летнего сотрудника предприятия.

Как сообщил источник издания, травма оказалась тяжелой. Решается вопрос об ампутации конечности.

В пресс-службе предприятия подтвердил факт ЧП.

На предприятии работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. До получения официального заключения мы не можем комментировать случившееся, пояснили на УВЗ.

Вечером 13 августа в цехе № 552 на УВЗ был найден труп мужчины. Им оказался 51-летний житель Вагонки, который раньше работал на предприятии. По данному факту проводится проверка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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