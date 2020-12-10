Рабочие «Уралвагонзавода» получили награды от Владимира Путина

Рабочие «Уралвагонзавода» получили награды от Владимира Путина

Сегодня, 19:47ОбществоPhoto: пресс-служба полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе
В Нижнем Тагиле рабочие «Уралвагонзавода» получили государственные награды в соответствии с Указом Президента РФ, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил директор по качеству Фишер Александр.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились 18 граждан Нижнего Тагила, среди которых:

  • Балуев Анатолий — начальник цеха;
  • Батальцев Леонид — старший мастер цеха;
  • Белашов Владимир — первый заместитель директора технологического института.

Благодарность Президента Российской Федерации вручили директору выставочного комплекса Пислегиной Алле.

Награды «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удосужились пятеро тагильчан, в число которых вошли:

  • Альбрехт Сергей — начальник механосборочного производства;
  • Волков Виталий — слесарь-электромонтажник;
  • Волков Владимир — слесарь-ремонтник.

Напомним, вчера стало известно, что губернатор Свердловской области подписал приказ о награждении 17 работников в сфере образования премией.

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