Рабочие «Уралвагонзавода» получили награды от Владимира Путина

В Нижнем Тагиле рабочие «Уралвагонзавода» получили государственные награды в соответствии с Указом Президента РФ, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил директор по качеству Фишер Александр. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились 18 граждан Нижнего Тагила, среди которых: Балуев Анатолий — начальник цеха;

Батальцев Леонид — старший мастер цеха;

Белашов Владимир — первый заместитель директора технологического института. Благодарность Президента Российской Федерации вручили директору выставочного комплекса Пислегиной Алле. Награды «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удосужились пятеро тагильчан, в число которых вошли: Альбрехт Сергей — начальник механосборочного производства;

Волков Виталий — слесарь-электромонтажник;

Волков Владимир — слесарь-ремонтник. Напомним, вчера стало известно, что губернатор Свердловской области подписал приказ о награждении 17 работников в сфере образования премией.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter