Рабочие «Уралвагонзавода» получили награды от Владимира Путина

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил директор по качеству Фишер Александр.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились 18 граждан Нижнего Тагила, среди которых:
Благодарность Президента Российской Федерации вручили директору выставочного комплекса Пислегиной Алле.
Награды «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удосужились пятеро тагильчан, в число которых вошли:
Напомним, вчера стало известно, что губернатор Свердловской области подписал приказ о награждении 17 работников в сфере образования премией.