TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водители тагильской скорой добились встречи со свердловским министром здравоохранения

19 декабря 2020, 06:19
Фото: 1mediainvest.ru
Водители автомобилей скорой помощи Нижнего Тагила добились встречи с министром здравоохранения Свердловской области.

Министр здравоохранения Андрей Карлов проводит встречу с водителями СМП в Нижнем Тагиле,написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

По его словам, на встрече собрались порядка 40 человек.

Также ранее с активистами Михаилом Смольниковым и Михаилом Шаровым встретился депутат ЗакСо Владимир Радаев. В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация, а также были намечены шаги, которые могут положительно повлиять на решение возникшего конфликта.

В ближайшее время Владимир Радаев планировал встретиться с Андреем Карловым и поставить его в известность о сути возможных договоренностей, сообщает телеканал «Реальный Тагил».

Член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников рассказал, что против аутсорсинга выступает весь персонал станции скорой помощи.

Ранее куратор социального блока в ЗакСо Свердловской области Вячеслав Погудин заявил, что намерен взять на контроль ситуацию с переходом тагильской скорой помощи на аутсорсинг. В частности, чтобы соблюдались права водителей. Он отметил, что все стороны заинтересованы в безболезненном переходе на аутсорсинг.

Вячеслав Погудин: «Нужно выводить „скорую помощь“ на новый уровень»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Скорой помощи Нижнего Тагила отказали в проведении пикета против аутсорсингаМинздрав: «Переход скорой помощи на аутсорсинг в Нижнем Тагиле не создает рисков»Путину не озвучили вопрос о передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг
#Аутсорсинг#Андрей Карлов#Минздрав#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14