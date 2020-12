Минздрав: «Переход скорой помощи на аутсорсинг в Нижнем Тагиле не создает рисков»

В Министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что переход скорой помощи на аутсорсинг в Нижнем Тагиле не создает риска прекращения оказания медицинской помощи.

Своевременное и качественное оказание услуг аутсорсинговой организацией будет обеспечиваться контрактными обязательствами, в том числе и штрафами, которые могут быть наложены при ненадлежащем исполнении, сказано в ответе минздрава региона депутату Госдумы от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину. Переход на оказание услуг по транспортировке больных автомобилями скорой медицинской помощи не создает рисков прекращения оказания данной медицинской помощи. Своевременное и качественное оказание аутсорсинговой организацией вышеупомянутых услуг будет обеспечено контрактными обязательствами, в том числе существенными штрафными санкциями в случае их неисполнения, сказано в документе. Ответ минздрава Photo: личная страница Алексея Балыбердина во "Вконтакте" Также в письме подчеркивается, что при переходе на аутсорсинг министерство установит особый контроль, чтобы поставщик услуг заключил с водителями трудовые договора, а также за условиями оплаты. При этом фирма обязана дать гарантию, что обеспечение социальной защищенности водителей останется в прежних объемах. Напомним, ранее прошел конкурс по выбору аутсорсера, который будет оказывать услуги по перевозке больных на автомобилях скорой помощи. Ввиду того, что на него заявилась только одна компания, конкурс был признан несостоявшимся. Конкурс по передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг признан несостоявшимся

