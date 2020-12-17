Минздрав: «Переход скорой помощи на аутсорсинг в Нижнем Тагиле не создает рисков»

Также в письме подчеркивается, что при переходе на аутсорсинг министерство установит особый контроль, чтобы поставщик услуг заключил с водителями трудовые договора, а также за условиями оплаты. При этом фирма обязана дать гарантию, что обеспечение социальной защищенности водителей останется в прежних объемах.