TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уральская больница получила видеостойку для лапароскопических операций за 23 миллиона

21 декабря 2020, 10:16
Фото: pixabay.com
Свердловская клиническая областная больница № 1 (СОКБ) получила современный эндовидеоскопический комплекс для колопроктологического отделения для повышения качества лапароскопических вмешательств, в том числе и при хирургическом лечении онкобольных. Приобретение видеостойки обошлось в 23 миллиона рублей.

По словам заведующего колопроктологическим отделением СОКБ № 1 Андрея Ощепкова, новая видеостойка отличается качеством изображения. Разрешение 4К позволяет увидеть во время операции все мелкие сосуды и нервы. Это позволяет избежать их повреждения. Кроме того, есть возможность работы с 3D-изображением.

Он уточнил, что ранее для вмешательств использовалась видеостойка, приобретенная в начале 2000-х годов.

Также Ощепков добавил, что инсуффлятор (прибор, который надувает брюшную полость для создания пространства для проведения операции) имеет функцию подогрева. Поэтому видеолапараскоп не запотевает из-за разницы температур.

Новое оборудование планируется использовать при хирургическом лечении заболеваний толстого кишечника, при которых требуется его резекция.

Материалы по теме
Свердловская ОКБ получила оборудование на 53 миллиона рублейНа Урале врачи СОКБ №1 разработали избавляющую от боли при остеоартрите методикуНа Урале ОКБ №1 получила золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом
#Екатеринбург#Оборудование#Больница#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14