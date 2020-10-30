На Урале врачи СОКБ №1 разработали избавляющую от боли при остеоартрите методику

На Урале врачи СОКБ №1 разработали избавляющую от боли при остеоартрите методику

Сегодня, 18:35Здоровье и экологияPhoto: Свердловская областная клиническая больница №1
В Екатеринбурге врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной клинической больницы №1 вместе с коллегами из отделения ревматологии планируют внедрить новую методику, которая избавит от боли пациентов с остеоартритом, сообщает пресс-служба СОКБ №1.

Новая методика лечения коленного сустава должна уменьшить болевой синдром у пациентов, которым не помогает консервативная терапия.

Суть метода состоит в том, чтобы подвести катетер к патологической зоне и, с помощью специальных частиц, ограничить кровообращение на данном участке, поскольку именно сосуды влияют на возникновение болевых ощущений.

Но мы можем разорвать этот замкнутый круг, закрыв новые сосуды в зоне воспаления и не затрагивая при этом важные для кровообращения, отметил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Кирилл Ветров.

Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лев Кардапольцев подчеркнул, что в этой отрасли специалисты СОКБ №1 могут стать «пионерами», поскольку данная методика пока не получила в стране большого распространения.

Напомним, в начале октября врачами Свердловской областной клинической больницы № 1 было выполнено сложное вмешательство по внутрисосудистой имплантации клапана пожилому мужчине, имеющему противопоказания для операции.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
больницаврачибольпрезентацияЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы