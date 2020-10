На Урале врачи СОКБ №1 разработали избавляющую от боли при остеоартрите методику

В Екатеринбурге врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной клинической больницы №1 вместе с коллегами из отделения ревматологии планируют внедрить новую методику, которая избавит от боли пациентов с остеоартритом, сообщает пресс-служба СОКБ №1.

Новая методика лечения коленного сустава должна уменьшить болевой синдром у пациентов, которым не помогает консервативная терапия. Суть метода состоит в том, чтобы подвести катетер к патологической зоне и, с помощью специальных частиц, ограничить кровообращение на данном участке, поскольку именно сосуды влияют на возникновение болевых ощущений. Но мы можем разорвать этот замкнутый круг, закрыв новые сосуды в зоне воспаления и не затрагивая при этом важные для кровообращения, отметил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Кирилл Ветров. Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лев Кардапольцев подчеркнул, что в этой отрасли специалисты СОКБ №1 могут стать «пионерами», поскольку данная методика пока не получила в стране большого распространения. Напомним, в начале октября врачами Свердловской областной клинической больницы № 1 было выполнено сложное вмешательство по внутрисосудистой имплантации клапана пожилому мужчине, имеющему противопоказания для операции. Уральские медики вышли на «новый уровень» в замене клапанов в сердце

