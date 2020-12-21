В Нижнем Тагиле пойман безработный вор-гастролер по супермаркетам «Магнит»

Напомним, в середине декабря вора-рецидивиста из Нижнего Тагила приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за кражу велосипеда. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом, однако он не исправился.