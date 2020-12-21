TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле пойман безработный вор-гастролер по супермаркетам «Магнит»

21 декабря 2020, 12:42
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле безработному жителю Вагонки был вынесен приговор за совершение серии краж из супермаркетов «Магнит» и «Магнит косметик».

Полицейские установили, что за два дня тагильчанин совершил кражи в двух магазинах, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.

В одном из них он украл восемь коробок с конфетами и кофе, а в другом — 13 наборов косметики. Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.

Также оказалось, что с августа по декабрь он совершил 13 подобных преступлений во всех районах Нижнего Тагила и других городах Свердловской области — Верхней Салде, Красноуральске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске.

В результате суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

За кражи в «Магните» мужчина приговорен к году исправительных работ. При этом в прокуратуре отметили, что наказание может быть заменено реальным сроком из-за рецидива.

Напомним, в середине декабря вора-рецидивиста из Нижнего Тагила приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за кражу велосипеда. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом, однако он не исправился.

Тагильский вор-рецидивист получил полгода колонии за кражу велосипеда
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле ограбившим комиссионку на Космонавтов подросткам вынесли приговорВ Нижнем Тагиле суд приговорил к 15 годам колонии обвиняемого в педофилии пенсионераВ Екатеринбурге сбившему байкера водителю Mercedes вынесен приговор
#Суд#Приговор#Вор#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14