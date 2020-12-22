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Уральский Центр медицины катастроф будет работать в режиме повышенной готовности

22 декабря 2020, 11:31
Фото: 1Mediainvest.ru
Центр медицины катастроф в Свердловской области с 25 декабря по 11 января переводят в режим повышенной готовности. Соответствующий приказ издал региональный минздрав.

Согласно документу регламентируется и работа других лечебно-профилактических учреждений региона в выходные и праздничные дни с 1 по 10 января.

Руководителям медучреждений поручено организовать круглосуточное дежурство из числа руководителей, обеспечить готовность к оказанию медицинской помощи, уделив особое внимание реанимационным койкам для больных коронавирусом.

Также должно быть обеспечено оказание первичной помощи в поликлиниках и отделениях неотложной помощи, работа травмпунктов и других отделений. При необходимости должны пополняться запасы кислорода, донорская кровь и иные материалы. Также с 4 по 8 января больницы должны выписывать рецепты на получение лекарств.

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#Врачи#Больница#Коронавирус#Здоровье
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