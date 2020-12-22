Уральский Центр медицины катастроф будет работать в режиме повышенной готовности

Также должно быть обеспечено оказание первичной помощи в поликлиниках и отделениях неотложной помощи, работа травмпунктов и других отделений. При необходимости должны пополняться запасы кислорода, донорская кровь и иные материалы. Также с 4 по 8 января больницы должны выписывать рецепты на получение лекарств.