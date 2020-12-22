В Свердловской области за сутки выявлено еще 400 случаев заболевания коронавирусом

В Свердловской области за сутки выявлено еще 400 случаев заболевания коронавирусом

Сегодня, 13:03Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области за последние сутки выявлено 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

Почти 55 тысяч случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 150 человек. Остальные являются жителями Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Богдановича, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Староуткинска, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

В общей сложности число зафиксированных случаев с начала пандемии составляет 54 939 человек.

Состояние 546 человек расценивается как тяжелое. Из них 33 человека находятся в реанимации, в том числе 211 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, составляет 3465 человек.

В России за сутки подтверждено 28 766 случаев инфекции. Отмечается, что у 5678 человек заболевание протекает без клинических проявлений. В общей сложности в стране выявлено 2 906 503 случая заражения.

В Свердловской области количество выздоровевших после коронавируса превысило 47 тысяч человек.

За минувшие сутки в регионе из больниц по выздоровлению были выписаны 407 человек. Общее количество вылечившихся составляет 47 253 человека.

Количество выздоровевших в целом по стране составляет 2 319 520 человек. Из них 24 158 были выписаны за последние сутки.

В Свердловской области продолжает расти смертность от коронавируса.

За сутки с 21 по 22 декабря в регионе подтверждено 17 летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 1360 свердловчан.

В России за сутки скончался 561 человек. Всего летальных случаев насчитывается 51 912 человек.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьзаболевшиекоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы