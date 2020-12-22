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В Тагиле закрывается обсерватор в «Сосновом бору» для «легких» пациентов с COVID-19

22 декабря 2020, 08:02
Фото: официальный сайт санатория "Сосновый бор"
В Нижнем Тагиле обсерватор для пациентов с легкой формой коронавируса, который работает на базе санатория «Сосновый бор», закрывается с 22 декабря.

Такое решение было принято по причине снижения потребности в местах для «легких» пациентов. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы города, вице-мэр Вячеслав Горячкин, пишет ИА «Все Новости».

Директору учреждения Наталье Логуновой поручено закрыть 50 мест. Главному врачу Демидовской горбольницы Сергею Овсянникову рекомендовано приостановить прием пациентов в санатории. Как следует из постановления, оставшихся пациентов направили в другие учреждения.

Напомним, «Сосновый бор» был переоборудован для лечения больных коронавирусом в июне 2020 года. В середине августа его расформировали и даже была проведена смена для отдыхающих пенсионеров. Однако 23 октября там вновь развернули обсерватор по причине роста заболеваемости коронавирусом.

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#Обсерватор#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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