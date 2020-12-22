В Тагиле закрывается обсерватор в «Сосновом бору» для «легких» пациентов с COVID-19

Напомним, «Сосновый бор» был переоборудован для лечения больных коронавирусом в июне 2020 года. В середине августа его расформировали и даже была проведена смена для отдыхающих пенсионеров. Однако 23 октября там вновь развернули обсерватор по причине роста заболеваемости коронавирусом.