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Нижний Тагил назван одним из безопасных городов по проценту заболевших COVID-19

23 декабря 2020, 06:03
Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор назвал Нижний Тагил одним из наименее опасных городов Свердловской области по проценту заболевших коронавирусом.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области назвало самые опасные и самые безопасные города региона по проценту заражаемости COVID-19.

В список самых опасных вошла Ревда (2,79%), а самым безопасным оказался Каменск-Уральский (0,82%), пишет Ура.ру со ссылкой на статистику ведомства.

Для расчета были взяты данные Росстата по численности населения городов региона. От этого количества был высчитан процент зараженных.

В результате в Ревде с начала пандемии коронавируса заболели 2,79% горожан, в Березовском — 2,11%, а в Екатеринбурге 2,04%.

Низкий процент заражения сохраняется три месяца подряд в Каменск-Уральском (0,821%), где проживает 166 тысяч человек. Немного выше оказался процент в Серове (0,0823%), Асбесте (0,825%) и Нижнем Тагиле (0,98%).

Напомним, по данным на 23 декабря в Свердловской области количество заболевших коронавирусом в области составляет более 54,9 тысячи человек.

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#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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