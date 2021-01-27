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Екатеринбург вошел в топ-5 перспективных городов России для гостиничного бизнеса

27 января 2021, 14:13
Фото: pixabay
Екатеринбург вошел в топ наиболее перспективных городов России, на которые обращают внимание гостиничные операторы.

Столица Урала заняла четвертое место, сообщает компания Cushman & Wakefield со ссылкой на опрос крупнейших международных и российских гостиничных операторов.

В тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Одним из наиболее перспективных для гостиничного бизнеса Екатеринбург считается по той причине, что это четвертый по населению город России, а также развивающейся центр региона.

Отдельно эксперты отметили «богатую историю города» и наличие в Екатеринбурге культурных и спортивных объектов, которые влияют на уровень спроса в гостиничном бизнесе.

По результатам опроса, вошедшие в пятерку лидеров города набрали от 8,1 до максимальных 10 баллов.

Напомним, 7 января стало известно, что Нижний Тагил набрал 100 баллов из 100 по качеству бизнес-среды.

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