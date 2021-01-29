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В Екатеринбурге пенсионерка обменяла 1,5 миллиона рублей на купюры «нового образца»

29 января 2021, 08:15
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге пожилая женщина отдала 1,5 миллиона рублей незнакомке, представившейся социальным работником.

26 января в квартиру на улице Лобкова позвонила неизвестная и представилась соцработником. Женщина предложила старушке бесплатный продуктовый набор.

Пенсионерка пустила незнакомку в квартиру. «Социальная работница» предложила бабушке обменять все свои деньги на купюры «нового образца». Пожилая женщина отдала все свои сбережения в конверте, после чего злоумышленница скрылась. Сумма ущерба составила полтора миллиона рублей.

Полиция завела уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража). За нарушение данной статьи предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, житель Нижнего Тагила набрал в разных банках кредитов на 1,2 миллиона рублей из-за звонков из «службы безопасности».

Житель Нижнего Тагила взял 1,2 миллиона кредитов по просьбе «службы безопасности»
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