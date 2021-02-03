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Мошенники угрожали смертью пенсионерке с телефонного номера екатеринбуржца

3 февраля 2021, 08:18
Фото: 1mediainvest.ru
У жителя Екатеринбурга мошенники украли телефонный номер и угрожали с него пенсионерке из другого региона.

По словам самого молодого человека, с ним связались сотрудники полиции и сообщили, что с его телефона звонили пенсионерке из Владимирской области и угрожали убийством.

Физически они к моему телефону никак не подключались, он всегда у меня в руках. Ни у моего оператора, нигде эти звонки не отображаются,рассказал мужчина Е1.

Екатеринбуржец пояснил, что пожилой женщине позвонили с его номера от лица банка и попросили предоставить ее личные данные. Она отказалась, тогда ей стали угрожать. Затем женщина обратилась в полицию.

Мужчина не знает, как его номер оказался у мошенников, он пользуется им больше десяти лет. По его словам, в полиции ему пока не предъявили никаких претензий.

Юрист пояснил, что в этой ситуации можно провести фоноскопическую экспертизу, которая определяет принадлежность голоса человека.

Еще операторы сотовой связи в течение полугода хранят информацию о местоположении телефона. Ее можно получить по адвокатскому запросу. Тогда удастся установить, где находился телефон в момент звонка,рассказал юрист Антон Кудряков.

Также юрист отметил, что уголовное дело по заявлению пенсионерки могут вообще не возбудить.

Напомним, тагильчанин перевел телефонным мошенникам более одного миллиона рублей, он поверил семь раз «службе безопасности» Сбербанка.

Перевел 1,28 млн рублей: тагильчанин семь раз поверил «службе безопасности» банка
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