«Ковидный» рекорд и кефир из будущего. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области зафиксирована рекордно низкая суточная заболеваемость в 2021 году. Зарегистрировано 289 случаев заболевания, среди них 19 — в Нижнем Тагиле. Последний раз подобный показатель был отмечен в ноябре 2020 года. В общей сложности в регионе коронавирус был подтвержден у 73 377 человек, из них 4 409 являются жителями Нижнего Тагила. В больницах в тяжелом состоянии находятся 329 свердловчан, в том числе 129 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Из медицинских учреждений Среднего Урала выписали за время пандемии 66 144 человека, а за минувшие 24 часа — 299 пациентов. От инфекции скончались за период эпидемии 2 157 свердловчан, 13 человек скончались за период с 8 по 9 февраля.