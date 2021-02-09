В Нижнем Тагиле экологическая реабилитация водных объектов не проводилась с 2012 года

Также по данным Роспотребнадзора, в России количество взятых проб воды, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям выросло с 21,9% до 30,1%. Пробы брались из водоемов первой категории, вода из которых используется для питья и бытовых нужд.