В Нижнем Тагиле экологическая реабилитация водных объектов не проводилась с 2012 года

Posted 9 февраля 2021, 08:12
Published 9 февраля 2021, 08:12
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Причинами этого аудиторы назвали отсутствие заявок от Свердловской области или нехватку предоставленных обосновывающих документов для проверки.
Кроме того, Свердловская область оказалась на первом месте в антирейтинге регионов России с самой грязной питьевой водой. В регионе выявлено самое большое количество случаев «высокого и экстремально высокого» уровня загрязнения.
Также по данным Роспотребнадзора, в России количество взятых проб воды, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям выросло с 21,9% до 30,1%. Пробы брались из водоемов первой категории, вода из которых используется для питья и бытовых нужд.
Напомним, в Нижнем Тагиле началась реабилитация Черноисточинского пруда. На очистку донных отложений в рамках нацпроекта «Экология» будет выделено 450 миллионов рублей. В январе подрядчик МУП «Тагилдорстрой» объявил конкурс по поиску специалистов для устройства площадки складирования донных отложений за 55 миллионов рублей.