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Posted 9 февраля 2021, 08:12

Published 9 февраля 2021, 08:12

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

В Нижнем Тагиле экологическая реабилитация водных объектов не проводилась с 2012 года

9 февраля 2021, 08:12
В Нижнем Тагиле ЭРВО не проводили с 2012 года, сообщает Счетная палата России.

Причинами этого аудиторы назвали отсутствие заявок от Свердловской области или нехватку предоставленных обосновывающих документов для проверки.

Кроме того, Свердловская область оказалась на первом месте в антирейтинге регионов России с самой грязной питьевой водой. В регионе выявлено самое большое количество случаев «высокого и экстремально высокого» уровня загрязнения.

Также по данным Роспотребнадзора, в России количество взятых проб воды, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям выросло с 21,9% до 30,1%. Пробы брались из водоемов первой категории, вода из которых используется для питья и бытовых нужд.

Напомним, в Нижнем Тагиле началась реабилитация Черноисточинского пруда. На очистку донных отложений в рамках нацпроекта «Экология» будет выделено 450 миллионов рублей. В январе подрядчик МУП «Тагилдорстрой» объявил конкурс по поиску специалистов для устройства площадки складирования донных отложений за 55 миллионов рублей.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Экология#Здоровье#Водоемы#Реабилитация
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