Госпитализация из Египта и пропавший бизнесмен. Итоги дня в Свердловской области

Posted 21 февраля 2021, 14:07
Published 21 февраля 2021, 14:07
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Екатеринбурженку, у которой диагностировали опухоль головного мозга и цирроз печени, транспортируют из Египта в Россию на самолете МЧС. Однако самолет спасатели предоставляют не бесплатно. Перелет и услуги медперсонала обойдутся семье пострадавшей в 4,5 миллиона рублей. На данный момент женщина находится в критическом состоянии.
Бизнесмена из Перми, который 13 февраля перестал выходить на связь, ищет полиция и добровольцы. Последний раз автомобиль мужчины Mitsubishi ASX видели в Екатеринбурге. По словам подруги предпринимателя, раньше он не пропадал. Быкову Алексею 42 года, рост 178 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы. Глаза серого цвета, одна из радужек измененного цвета.
Комик Лев Еременко из Екатеринбурга получил предложение сняться в юмористической программе на СТС. Отмечается, что организаторами шоу «Стендап андерграунд» являются Александр Незлобин и Сергей Светлаков — юмористы Среднего Урала. Участие в съемках также были оплачены, однако комик отказался называть полученную сумму.
С 20 по 21 февраля в Свердловской области зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19. В общей сложности с начала пандемии на Среднем Урале выявлено 76 355 случаев заражения. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся 317 человек, из них 197 в реанимации, а 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 10 летальных случаев от коронавируса. Таким образом, скончались 2 302 жителя Свердловской области.