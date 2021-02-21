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Posted 21 февраля 2021, 14:07

Published 21 февраля 2021, 14:07

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Госпитализация из Египта и пропавший бизнесмен. Итоги дня в Свердловской области

21 февраля 2021, 14:07
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 21 февраля.

Екатеринбурженку, у которой диагностировали опухоль головного мозга и цирроз печени, транспортируют из Египта в Россию на самолете МЧС. Однако самолет спасатели предоставляют не бесплатно. Перелет и услуги медперсонала обойдутся семье пострадавшей в 4,5 миллиона рублей. На данный момент женщина находится в критическом состоянии.

Бизнесмена из Перми, который 13 февраля перестал выходить на связь, ищет полиция и добровольцы. Последний раз автомобиль мужчины Mitsubishi ASX видели в Екатеринбурге. По словам подруги предпринимателя, раньше он не пропадал. Быкову Алексею 42 года, рост 178 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы. Глаза серого цвета, одна из радужек измененного цвета.

Объявлен розыск пропавшего в Екатеринбурге бизнесмена из Перми
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Комик Лев Еременко из Екатеринбурга получил предложение сняться в юмористической программе на СТС. Отмечается, что организаторами шоу «Стендап андерграунд» являются Александр Незлобин и Сергей Светлаков — юмористы Среднего Урала. Участие в съемках также были оплачены, однако комик отказался называть полученную сумму.

Стендап-комик из Екатеринбурга снялся в юмористической программе на СТС
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С 20 по 21 февраля в Свердловской области зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19. В общей сложности с начала пандемии на Среднем Урале выявлено 76 355 случаев заражения. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся 317 человек, из них 197 в реанимации, а 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 10 летальных случаев от коронавируса. Таким образом, скончались 2 302 жителя Свердловской области.

215 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
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#Общество#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
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