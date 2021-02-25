Пьяный COVID-диссидент набросился с ножом на продавцов в Екатеринбурге

Происшествие случилось 24 февраля. В 14.30 поступил вызов в дежурную часть полиции Екатеринбурга. В магазине на улице Билимбаевская, 28 нетрезвый мужчина с ножом кричал и бегал за продавцами. По словам очевидицы, дебошир так остро отреагировал на замечание о не надетой защитной маске.