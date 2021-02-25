Пьяный COVID-диссидент набросился с ножом на продавцов в Екатеринбурге

Posted 25 февраля 2021, 03:36
Published 25 февраля 2021, 03:36
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Происшествие случилось 24 февраля. В 14.30 поступил вызов в дежурную часть полиции Екатеринбурга. В магазине на улице Билимбаевская, 28 нетрезвый мужчина с ножом кричал и бегал за продавцами. По словам очевидицы, дебошир так остро отреагировал на замечание о не надетой защитной маске.
Кидался на всех пьяный, орал. Что-то разбил даже. Сотрудники вызвали полицейских, передает группа «Инцидент Екатеринбург» «Вконтакте» слова подписчицы.
На видеозаписи неизвестный в сером расстегнутом пуховике достает нож и начинает бегать по магазину с криками «полтора метра». Персонал и покупатели разбегаются от него в стороны.
В пресс-службе МВД подтвердили факт происшествия и рассказали, что подозреваемый был задержан и доставлен в отделение. В отношении мужчины был составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина с ножом ограбил магнит. Он набрал корзину продуктов, а когда сотрудницы попытались его задержать достал нож и покинул магазин, угрожая оружием. Полиция задержала подозреваемого. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.