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Posted 2 марта 2021, 12:15

Published 2 марта 2021, 12:15

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

На Урале рецидивист попался полиции и не успел съесть 14 пакетиков с наркотиками

2 марта 2021, 12:15
В электричке Серов — Нижний Тагил полицейские задержали мужчину, который попытался съесть 14 пакетиков наркотических средств, чтобы избежать ответственности.

Инцидент произошел 13 февраля. Сотрудники правоохранительных органов Серова заметили в электричке мужчину, ведущего себя неадекватно. При виде стражей порядка он начал нервничать еще больше.

При личном досмотре у него обнаружили 14 пакетиков N-метилэфедрона, общей массой 5,87 грамма. Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался съесть наркотики, но полицейские пресекли это действие.

Правоохранители установили, что 27-летний мужчина уже неоднократно имел проблемы с законом из-за наркотиков. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 16 февраля сообщалось о жителе Перми, который разместил в карманах 365 пакетиков наркотических средств и был пойман полицией. Он объяснил, что приехал в Свердловскую область делать «закладки». Еще 530 грамм вещества были обнаружены дома у мужчины. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Задержание#Наркотики#Серов#Электричка
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