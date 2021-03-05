Волки рядом с домом и нехватка вакцины от COVID-19. Итоги дня в Свердловской области

Уже два месяца волки держат в страхе жителей Евстюнихи под Нижним Тагилом. Они загрызли как минимум восемь собак и продолжают по ночам находиться возле жилых домов. Местным жителям приходится самостоятельно спасаться от диких животных с помощью петард. На ночь они заводят собак в дом и опасаются за свою жизнь. По словам женщины, обратившейся в редакцию TagilCity.ru, жители обращались к охотоведам Нижнего Тагила. Там заверили, что поставили капканы на волков, однако результата до сих пор нет.