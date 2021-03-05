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Posted 5 марта 2021, 16:28

Published 5 марта 2021, 16:28

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Волки рядом с домом и нехватка вакцины от COVID-19. Итоги дня в Свердловской области

5 марта 2021, 16:28
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 5 марта.

Уже два месяца волки держат в страхе жителей Евстюнихи под Нижним Тагилом. Они загрызли как минимум восемь собак и продолжают по ночам находиться возле жилых домов. Местным жителям приходится самостоятельно спасаться от диких животных с помощью петард. На ночь они заводят собак в дом и опасаются за свою жизнь. По словам женщины, обратившейся в редакцию TagilCity.ru, жители обращались к охотоведам Нижнего Тагила. Там заверили, что поставили капканы на волков, однако результата до сих пор нет.

Из-за сбоев с поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» жителям Екатеринбурга начали отказывать в записи на прививку, так как новая партия ожидается только после 8 марта. Пока вакцина есть в небольшом количестве во всех медучреждениях столицы Урала, однако некоторые поликлиники начали отмену записи на вакцинацию, назначенную на 5 марта. Из-за сбоев в поставке вакцины минздрав Свердловской области не будет торопиться с открытием пунктов вакцинации в торговых центрах. На сегодняшний день точно известно, что работу точно начнет пункт в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге.

Из-за нехватки вакцины от COVID-19 жители Екатеринбурга получают отказ в записи
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Для введения валидаторов, которые позволяют оплачивать проезд без кондуктора, в Екатеринбурге потребуется вводить изменения в закон Свердловской области. Это связано с тем, что у контролеров нет полномочий штрафовать безбилетников. Планируется, что первое время кондукторы продолжат работать в автобусах, для того, чтобы пассажиры могли привыкнуть к новой системе оплаты проезда. После этого кондукторы начнут дежурить для этого на остановках. При использовании валидатора карта прикладывается к специальному считывателю, затем пассажирам распечатывается чек.

Для введения бескондукторной оплаты проезда в Екатеринбурге придется переписать закон
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83-летний тренер Николай Ражев, который находился в СИЗО Екатеринбурга из-за обвинений в педофилии в отношении 10-летней девочки, был отпущен под домашний арест. Решение об отмене Чкаловского районного суда вынес Свердловский областной суд. При этом мужчине запрещено общаться с потерпевшей и свидетелями. По мнению адвокатов подозреваемого, его оговорили из-за того, что тренер выгнал девочку с урока. Против его ареста выступила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

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#Общество#Свердловская область#Итоги
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