Изнасилование 12-летней и «праздничные» морозы. Итоги дня в Свердловской области

Posted 7 марта 2021, 15:05
Published 7 марта 2021, 15:05
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
В ночь с 7 на 8 марта в Свердловской области ожидается мороз -32 градуса. Также 8 марта прогнозируется порывистый ветер до 14 метров в секунду, а днем температура воздуха составит -8 градусов. На следующий день столбики термометров опустятся до -25 градусов в ночное время, а днем до -6 градусов. 10 марта на севере региона ожидаются морозы до -33 градусов ночью.
Десять уголовных дел было заведено на капитана ГИБДД из Нижнего Тагила. Его подозревают во взятке за сдачу экзаменов в автошколе и хранении ружья. Сотрудник ДПС Виктор Храмцов был вычислен через директора одной из местных автошкол. Пользуясь услугами инспектора, данное учреждение увеличивало количество учеников. Также у капитана ГИБДД было обнаружено незарегистрированное ружье. В феврале 2021 года он был уволен из рядов ОВД.
В Нижнем Тагиле 14-летний ученик школы № 65 подозревается в совершении насильственных действий в отношении 12-летний девочки. Инцидент произошел 1 марта в школьном туалете. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Отмечается, что ранее подросток был судим за грабеж. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В процессе поединка с американцем Аладжамейном Стерлингом уральский боец Петр Ян использовал запрещенный удар. Во время четвертого раунда он нанес удар коленом в голову соперника. Американец решил не продолжать поединок, а судья, посмотрев повтор эпизода, дисквалифицировал Петра Яна. После из-за данного инцидента спортсмен лишился титула чемпиона UFC.