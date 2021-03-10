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Posted 10 марта 2021, 16:36

Published 10 марта 2021, 16:36

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

ДТП с автомобилем ДПС и легковушкой произошло у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле

10 марта 2021, 16:36
ДТП с автомобилем ДПС и легковушкой произошло в Нижнем Тагиле, в микрорайоне Вагонка.

Инцидент случился 9 марта, на пешеходном переходе у КРЦ «Россия», пишут очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

Напомним, 9 марта в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной в аварии пострадала пятилетняя девочка. Ее отец вел машину в состоянии алкогольного опьянения.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#ДТП#ДПС
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