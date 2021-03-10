ДТП с автомобилем ДПС и легковушкой произошло у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле

Posted 10 марта 2021, 16:36
Published 10 марта 2021, 16:36
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Инцидент случился 9 марта, на пешеходном переходе у КРЦ «Россия», пишут очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.
Напомним, 9 марта в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной в аварии пострадала пятилетняя девочка. Ее отец вел машину в состоянии алкогольного опьянения.