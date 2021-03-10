Пьяный водитель с ребенком устроил ДТП на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

9 марта в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной в ДТП пострадала пятилетняя девочка. Ее госпитализировали в центральную детскую больницу с травмой.

Нетрезвый водитель двигался на автомобиле ВАЗ по улице Индустриальной. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортными средствами «Киа Серато» и «КАМАЗ», сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города Нижний Тагил. В результате ДТП пострадала пятилетняя дочь виновника аварии. Девочка госпитализирована с сочетанной травмой. У ее отца диагностирован перелом левой лодыжки. Также установлено, что ребенок ехал без удерживающего устройства на переднем сидении, а отец не имеет права на управление данным авто. Известно, что отец после употребления спиртного в саду, забрал дочь из детского сада. По пути домой произошла авария. Мужчина поставил под угрозу жизнь и здоровье своего ребенка. Информация по ДТП отправлена в отдел по делам несовершеннолетних. Напомним, 9 марта, примерно в 17.00, на пульт диспетчера МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок, что на улице Индустриальная, 15 произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с КАМАЗом. В результате ребенок пяти лет оказался зажат на переднем сидении. Ребенка зажало на сидении: детали ДТП с КАМАЗом на Индустриальной в Нижнем Тагиле

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