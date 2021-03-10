Пьяный водитель с ребенком устроил ДТП на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

Пьяный водитель с ребенком устроил ДТП на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:29ПроисшествияФото: pixabay.com
9 марта в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной в ДТП пострадала пятилетняя девочка. Ее госпитализировали в центральную детскую больницу с травмой.

Нетрезвый водитель двигался на автомобиле ВАЗ по улице Индустриальной. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортными средствами «Киа Серато» и «КАМАЗ», сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города Нижний Тагил.

В результате ДТП пострадала пятилетняя дочь виновника аварии. Девочка госпитализирована с сочетанной травмой. У ее отца диагностирован перелом левой лодыжки.

Также установлено, что ребенок ехал без удерживающего устройства на переднем сидении, а отец не имеет права на управление данным авто.

Известно, что отец после употребления спиртного в саду, забрал дочь из детского сада. По пути домой произошла авария. Мужчина поставил под угрозу жизнь и здоровье своего ребенка. Информация по ДТП отправлена в отдел по делам несовершеннолетних.

Напомним, 9 марта, примерно в 17.00, на пульт диспетчера МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок, что на улице Индустриальная, 15 произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с КАМАЗом. В результате ребенок пяти лет оказался зажат на переднем сидении.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ребенокдтппострадавшиепьяный водительмассовое дтп
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы