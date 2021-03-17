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Posted 17 марта 2021, 04:28

Published 17 марта 2021, 04:28

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Трамваи встали на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

17 марта 2021, 04:28
Движение трамваев было парализовано в центре Нижнего Тагила. В диспетчерской TagilCity.ru рассказали причину.

Вагоны встали утром 17 марта от Драмтеатра до улицы Островского. В диспетчерской рассказали, что произошла поломка нового вагона.

У разных моделей трамвая свои особенности. Что-то произошло с новым вагоном, была вызвана бригада ремонтников, рассказали редакции.

На снимке видно, как человек что-то делает в районе колесной пары нового трамвая.

Отмечается, что поломку удалось устранить в течение 32 минут. В настоящий момент движение трамваев восстановлено.

Напомним, в январе 2021 года из-за морозов в Нижнем Тагиле неоднократно вставали трамваи. Из-за пробуксовки колес состав не мог двигаться. Из-за этого было принято решение перевести транспорт на круглосуточный режим работы.

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