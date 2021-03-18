В кабалу за гречку: екатеринбургских пенсионеров «разводят» на покупку массажеров

После того, как пожилые забирают продукты, начинается презентация массажеров. Женщина по имени Елена купила разогревающий коврик для спины за 45 тысяч рублей, а 75-летний пенсионер за три года оформил восемь кредитов, чтобы оплачивать товары для здоровья.